Англія

Гравці не хочуть ризикувати половиною зарплати через можливий виліт "молотобійців" до нижчого дивізіону.

Вест Гем має великі проблеми з трансферною кампанією в січні.

Як повідомляє The Athletic, футболісти відмовляються від переходів до стану лондонців через пункт про 50-відсоткове зниження зарплати у разі вильоту до Чемпіоншипу.

Попри те, що така практика є звичною для Вест Гема протягом багатьох років, поточні результати команди змушують кандидатів на перехід замислитися. Клуб перебуває на 18-й сходинці чемпіонату Англії, маючи значний дефіцит очок порівняно з конкурентами за виживання.

Зараз "молотобійці" відстають від 17-го місця на сім пунктів.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем знижує апетити щодо продажу Пакета.