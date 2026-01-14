Гравці не хочуть ризикувати половиною зарплати через можливий виліт "молотобійців" до нижчого дивізіону.
Нуну Ешпіріту Санту, getty images
14 січня 2026, 16:59
Вест Гем має великі проблеми з трансферною кампанією в січні.
Як повідомляє The Athletic, футболісти відмовляються від переходів до стану лондонців через пункт про 50-відсоткове зниження зарплати у разі вильоту до Чемпіоншипу.
Попри те, що така практика є звичною для Вест Гема протягом багатьох років, поточні результати команди змушують кандидатів на перехід замислитися. Клуб перебуває на 18-й сходинці чемпіонату Англії, маючи значний дефіцит очок порівняно з конкурентами за виживання.
Зараз "молотобійці" відстають від 17-го місця на сім пунктів.
