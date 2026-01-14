Англія

Стали відомі імена зіркових молодих гравців, за якими полюють "сині".

Лондонський Челсі планує здійснити кілька вагомих трансферів під час літнього вікна. За інформацією Нізаара Кінселли, "сині" наразі вивчають можливості для підсилення складу в міжсезоння. У шорт-листі клубу опинилися нападник Ювентуса Кенан Їлдиз та півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну.

На сьогодні потенційним новачкам по 20 років. Портал Transfermarkt оцінює Їлдиза у 75 мільйонів євро, а Мейну — у 40 мільйонів євро. Лондонський гранд бачить у цих гравцях великий потенціал і готовий інвестувати значні кошти в їхній перехід.

Поки що Челсі зберігає пасивність у січні, аби накопичити ресурси для масштабної кампанії влітку.