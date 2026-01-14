Стали відомі імена зіркових молодих гравців, за якими полюють "сині".
Коббі Мейну Getty Images
14 січня 2026, 16:19
Лондонський Челсі планує здійснити кілька вагомих трансферів під час літнього вікна. За інформацією Нізаара Кінселли, "сині" наразі вивчають можливості для підсилення складу в міжсезоння. У шорт-листі клубу опинилися нападник Ювентуса Кенан Їлдиз та півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну.
На сьогодні потенційним новачкам по 20 років. Портал Transfermarkt оцінює Їлдиза у 75 мільйонів євро, а Мейну — у 40 мільйонів євро. Лондонський гранд бачить у цих гравцях великий потенціал і готовий інвестувати значні кошти в їхній перехід.
Поки що Челсі зберігає пасивність у січні, аби накопичити ресурси для масштабної кампанії влітку.