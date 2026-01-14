Англія

Бразильський клуб готовий заплатити максимум 35 млн євро за півзахисника.

Лондонський Вест Гем готовий піти на поступки у питанні трансферу півзахисника Лукаса Пакета заради його можливого переходу до Фламенгу.

Як повідомляє ESPN, спочатку керівництво англійського клубу розраховувало виручити за бразильця близько 50 мільйонів євро. Однак ця сума виявилася надто високою для Фламенгу, після чого "молоти" переглянули свої вимоги.

У підсумку у Вест Гемі дійшли висновку, що справедливою ціною за Пакета стане 35 мільйонів євро — саме таку суму готовий заплатити бразильський клуб. Водночас у Лондоні не поспішають ухвалювати остаточне рішення та мають намір дочекатися можливих пропозицій від Тоттенгема, який раніше вже виявляв інтерес до хавбека.

Лукас Пакета виступає за Вест Гем із літа 2022 року. У поточному сезоні 28-річний півзахисник провів 19 матчів у всіх турнірах, забив п’ять голів і віддав одну результативну передачу. Його контракт із клубом чинний до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 35 мільйонів євро.