Україна

Чергові кадрові питання щодо складу львівської команди.

Львівські Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про продовження контрактів з півзахисником Артуром Шахом та голкіпером Назаром Домчаком.

Нова угода з 18-річним воротарем розрахована до кінця 2029 року, а оновлений контракт з 20-річним хавбеком – до кінця 2028 року.

Цього сезону Домчак провів 15 матчів, з яких сім на нуль при 18 пропущених м'ячах. На рахунку Шаха десять поєдинків без результативних дій.

Також Карпати оголосили про відхід півзахисника Владислава Клименека, угода з яким була розірвана за обопільною згодою сторін.

31-річний хавбек виступав за "левів" з літа 2023 року. За цей час він відіграв 45 поєдинків в УПЛ, в яких забив один гол та віддав два асисти. Також він забив один гол у Кубку України.

Раніше повідомлялося, що Карпати офіційно повернули Квасницю.