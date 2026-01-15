Англія

Гравець важко ввійшов до італійського футболу.

Нідерландський нападник Ноа Ланг має певні проблеми з адаптацією за ходом першого сезону в італійському Наполі, куди перейшов з амстердамського Аякса влітку минулого року за 25 млн євро.

26-річний виконавець провів 25 матчів (898 хвилин), забив один гол та віддав дві гольові передачі, і наразі не впевнений щодо світлого майбутнього в клубі для себе.

І вже під час зимового трансферного вікна в гравця почали з’являтись варіанти інакшого продовження кар’єри.

При цьому не тільки завжди охочий до гравців із провідних європейських чемпіонатів турецький Галатасарай виявляє активність, а й лондонський Фулгем, у якого схожі проблеми з адаптацією спостерігаються в бразильського нападника Кевіна.

Щоправда, колишній гравець Шахтаря не проходив передсезонну підготовку з "дачниками", на відміну від ситуації Ланга та Наполі.