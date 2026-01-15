57-річний фахівець повертається до запорізького клубу, який нині замикає турнірну таблицю Першої ліги.
Сергій Ковалець, getty images
15 січня 2026, 16:30
Відомий український фахівець Сергій Ковалець став новим головним тренером запорізького Металурга. Про це повідомила пресслужба клубу Першої ліги.
Деталі угоди між 57-річним наставником і Металургом наразі не розголошуються. На початку поточного сезону Ковалець працював із хмельницьким Поділлям, яке залишив у листопаді 2025 року.
Під час ігрової кар’єри Сергій Ковалець захищав кольори Динамо Київ, Дніпра, Карпат, Чорноморця, Оболоні, Волині, Борисфена, нідерландського Твенте, а також Поділля. У період з 2000 по 2002 рік він виступав у Запоріжжі за місцевий Металург. Також у його активі — 10 матчів у складі національної збірної України.
Після завершення ігрової кар’єри Ковалець працював у низці українських і закордонних клубів. Він очолював ФК Львів, Олександрію, Оболонь, Чорноморець, Поділля, Інгулець, словацький Татран, литовський Тракай, а також уже тренував запорізький Металург. У 2012–2015 роках фахівець був головним тренером молодіжної збірної України.
Наразі Металург перебуває у складному становищі: після 18 зіграних матчів команда замикає турнірну таблицю Першої ліги, маючи у своєму активі лише 8 очок.
Раніше повідомлялося, що Олександрія достроково розірвала контракт із Кирилом Ковальцем — сином нового головного тренера Металурга та багаторічним капітаном команди.