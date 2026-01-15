Україна: Перша ліга

57-річний фахівець повертається до запорізького клубу, який нині замикає турнірну таблицю Першої ліги.

Відомий український фахівець Сергій Ковалець став новим головним тренером запорізького Металурга. Про це повідомила пресслужба клубу Першої ліги.

Деталі угоди між 57-річним наставником і Металургом наразі не розголошуються. На початку поточного сезону Ковалець працював із хмельницьким Поділлям, яке залишив у листопаді 2025 року.

Під час ігрової кар’єри Сергій Ковалець захищав кольори Динамо Київ, Дніпра, Карпат, Чорноморця, Оболоні, Волині, Борисфена, нідерландського Твенте, а також Поділля. У період з 2000 по 2002 рік він виступав у Запоріжжі за місцевий Металург. Також у його активі — 10 матчів у складі національної збірної України.

Після завершення ігрової кар’єри Ковалець працював у низці українських і закордонних клубів. Він очолював ФК Львів, Олександрію, Оболонь, Чорноморець, Поділля, Інгулець, словацький Татран, литовський Тракай, а також уже тренував запорізький Металург. У 2012–2015 роках фахівець був головним тренером молодіжної збірної України.

Наразі Металург перебуває у складному становищі: після 18 зіграних матчів команда замикає турнірну таблицю Першої ліги, маючи у своєму активі лише 8 очок.

Раніше повідомлялося, що Олександрія достроково розірвала контракт із Кирилом Ковальцем — сином нового головного тренера Металурга та багаторічним капітаном команди.