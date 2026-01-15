Іспанія

Бразильський нападник не планує залишати склад "вершкових" і сподівається на пролонгацію контракту.

Майбутнє Вінісіуса Жуніора залишається однією з найгарячіших тем у футбольних колах, оскільки до завершення його поточної угоди з мадридським клубом залишилося менше ніж півтора року. Як повідомляє видання Defensa Central, зірковий бразилець уже прийняв остаточне рішення і не збирається залишати Реал Мадрид за жодних обставин.

Гравець розраховує на підписання нового трудового договору з іспанським грандом найближчим часом. У публікації зазначається:

"Вінісіус прийшов до висновку, що бути футболістом Реала — найкраще, що з ним сталося, і він не хоче відмовлятися від цього відчуття".

