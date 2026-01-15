Ліга Європи

Український захисник залишився поза заявкою англійського клубу на Лігу Європи-2025/26.

Ноттінгем Форрест вирішив не включати захисника збірної України Олександра Зінченка до заявки команди на весняну частину Ліги Європи-2025/26.

Клуб офіційно оголосив, що місце українця в єврокубковій заявці зайняв нігерійський гравець Ола Айна, який у сезоні через травми провів лише кілька поєдинків.

29-річний Зінченко, контракт якого належить Арсеналу до літа 2026 року, приєднався до англійського клубу на правах оренди восени 2025-го і встиг попрацювати з трьома тренерами. У поточних турнірах він провів десять матчів, але результативними діями не відзначився. Причини рішення про виключення українця із заявки клуб не розкрив.

Ноттінгем Форрест після шести турів основного етапу Ліги Європи набрав 11 очок і займає 11-те місце в групі. Наступні матчі команди заплановані на 22 січня проти Браги та 29 січня проти Ференцвароша.