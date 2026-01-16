Англія

20-річний український вінгер залишає Сандерленд для отримання ігрової практики в англійській Лізі 1 до кінця сезону.

Український півзахисник Сандерленда Тимур Тутєров став гравцем Ексетер Сіті, який виступає у третьому за силою англійському дивізіоні. Про це повідомила пресслужба клубу.

20-річний українець виступатиме за нову команду на правах оренди до кінця сезону 2025/26. У Ексетер Тутєров гратиме під номером 28.

✍️ Welcome Timur! 🇺🇦



Ukraine U21 international winger Timur Tutierov joins on loan from @SunderlandAFC until the end of the 2️⃣5️⃣/2️⃣6️⃣ season 🤝#ECFC #SemperFidelis pic.twitter.com/0ir86QyYim — Exeter City FC (@OfficialECFC) January 16, 2026

Ексетер Сіті наразі займає 14-е місце у Лізі 1, набравши 30 очок у 24 матчах. Дебют українця може відбутися 17 січня, коли команда прийме Стівенедж.

Коментар головного тренера Ексетер Сіті Гаррі Колдуелла:

"Ми вже деякий час стежимо за Тимуром. Він тренувався з нами в грудні, і нам сподобалося, як він працює на полі та в житті. Нам потрібен гравець, який може створювати моменти один на один, і Тимур може це дати".

Перехід Тутєрова став важливим кроком для отримання ігрової практики, якої він не мав у головній команді Сандерленда, де тричі потрапляв у заявку на матчі АПЛ, але так і не дебютував. Контракт українця зі Сандерлендом діє до 30 червня 2027 року.