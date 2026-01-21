Колишній лідер атаки Челсі поділився відвертими спогадами про роботу під керівництвом італійського фахівця.
Конте та Коста, Getty Images
21 січня 2026, 16:37
Екснападник лондонського Челсі Дієго Коста висловився про методи роботи Антоніо Конте. Конфлікт між гравцем та тренером, який свого часу призвів до відходу іспанця з клубу, досі залишається гострою темою.
Портал Goal наводить слова Кости, де він прямо характеризує особистість тренера:
"Конте — це людина, яка не довіряє іншим. Він думає, що знає все. З ним не отримуєш задоволення від тренувань — він завжди злий, завжди з похмурим обличчям".
Також нападник пояснив, чому італієць, попри успіхи, залишив "пенсіонерів" лише після двох сезонів:
"Він нікому не подобався, і саме тому він там надовго не затримався".
Антоніо Конте очолював Челсі у 2016–2018 роках, здобувши перемоги в Прем'єр-лізі та Кубку Англії.
На сьогодні фахівець працює з Наполі, який йде на третій позиції в Серії А. Попри спортивні досягнення тренера, Коста залишається одним із його найгостріших критиків серед колишніх підопічних.
