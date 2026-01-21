Англія

Колишній лідер атаки Челсі поділився відвертими спогадами про роботу під керівництвом італійського фахівця.

Екснападник лондонського Челсі Дієго Коста висловився про методи роботи Антоніо Конте. Конфлікт між гравцем та тренером, який свого часу призвів до відходу іспанця з клубу, досі залишається гострою темою.

Портал Goal наводить слова Кости, де він прямо характеризує особистість тренера:

"Конте — це людина, яка не довіряє іншим. Він думає, що знає все. З ним не отримуєш задоволення від тренувань — він завжди злий, завжди з похмурим обличчям".

Також нападник пояснив, чому італієць, попри успіхи, залишив "пенсіонерів" лише після двох сезонів:

"Він нікому не подобався, і саме тому він там надовго не затримався".

Антоніо Конте очолював Челсі у 2016–2018 роках, здобувши перемоги в Прем'єр-лізі та Кубку Англії.

На сьогодні фахівець працює з Наполі, який йде на третій позиції в Серії А. Попри спортивні досягнення тренера, Коста залишається одним із його найгостріших критиків серед колишніх підопічних.

Раніше повідомлялося, що Наполі готує нову угоду для Конте.