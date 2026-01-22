Англія

Захисник Трабзонспора може продовжити кар’єру в чемпіонаті Англії.

Український центральний захисник Арсеній Батагов, який виступає за турецький Трабзонспор, привернув увагу клубу з англійської Прем’єр-ліги. До керівництва клубу з Трабзона надійшла офіційна пропозиція щодо можливого трансферу футболіста.

Про це повідомив турецький журналіст Сафа Джан Конуксевер, зазначивши, що ініціатива надійшла саме від представників АПЛ. Назва клубу наразі не розголошується.

Раніше Трабзонспор займав жорстку позицію щодо майбутнього Батагова та відмовлявся розглядати всі пропозиції щодо його продажу. Втім, поява офіційного запиту з боку англійського клубу може вплинути на подальший розвиток ситуації.

У цьому сезоні Арсеній відіграв за Трабзон майже всі ігри у чемпіонаті та відзначився двома результативними передачами. Transfermarkt оцінює захисника у 9 млн євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року