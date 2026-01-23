Англія

Бразильський хавбек зізнався, що клуб назавжди залишиться в його серці.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро прокоментував своє майбутнє прощання з англійським клубом після закінчення поточного сезону, звернувшись до вболівальників з емоційною заявою.

"Я носитиму Манчестер Юнайтед у своєму серці протягом усього життя. З першого дня, коли я вийшов на цей чудовий стадіон, я відчув пристрасть Олд Траффорд і любов, яку тепер поділяю з нашими вболівальниками до цього особливого клубу.

Ще не час прощатися; за наступні чотири місяці ми створимо ще багато спогадів. Ми ще маємо багато за що боротися разом, і, як завжди, я повністю зосереджений на тому, щоб віддати все й допомогти нашому клубу досягти успіху", — сказав бразилець.

Каземіро приєднався до червоних дияволів у серпні 2022 року, перейшовши з мадридського Реала. Угода обійшлася манкуніанцям у £60 млн (плюс £10 млн бонусів). За час своєї кар'єри в Англії 33-річний півзахисник продемонстрував солідну результативність як для гравця оборонного плану.

Провів за клуб 146 поєдинків у всіх турнірах. Відзначився 21 забитим м'ячем, багато з яких були вирішальними. Попри турбулентні часи для клубу, Каземіро допоміг команді здобути два важливі національні кубки:

Кубок Англійської ліги (Carabao Cup) — 2023: Став одним з героїв фіналу проти Ньюкасла, відкривши рахунок у матчі. Кубок Англії (FA Cup) — 2024: Був частиною команди, яка виграла найстаріший футбольний турнір світу.