Англія

Англійський півзахисник розглядає повернення до Манчестера на тлі травм та чуток про зміну клубу.

Півзахисник Челсі Коул Палмер може продовжити кар’єру в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що попри важливу роль у складі лондонського клубу в нинішньому сезоні, 21-річного футболіста турбували травми. На цьому тлі в англійських ЗМІ з’явилася інформація, що Палмер сумує за домівкою та розглядає можливість зміни клубу.

За даними джерела, хавбек хоче повернутися до Манчестера, звідки він родом, і саме тому варіант із переходом до Манчестер Юнайтед вважається цілком імовірним.

Нещодавно Палмер пропустив матч Ліги чемпіонів. Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор після поєдинку пояснив відсутність гравця запобіжними заходами — футболіст відчув дискомфорт після попередньої гри, і тренерський штаб вирішив не ризикувати його здоров’ям.

Після перемоги над Пафосом Челсі піднявся на восьме місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів УЄФА, маючи 13 очок після семи матчів.