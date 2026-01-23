Англія

Півзахисник Тоттенгема отримав ушкодження гомілковостопного суглоба та не зможе допомогти збірній Швеції у плейоф ЧС-2026.

Півзахисник Тоттенгема Лукас Бергвалль отримав травму у матчі сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд та буде поза грою від двох до трьох місяців, повідомляє Footballskanalen.

19-річний швед покинув поле на 62-й хвилині поєдинку через ушкодження гомілковостопного суглоба. Через тривале відновлення Бергвалль не зможе взяти участь у матчах своєї національної команди, включно з півфіналом плейоф на ЧС-2026 проти України, який відбудеться 26 березня на домашньому стадіоні Леванте у Валенсії.

Крім Бергвалля, у лазаретах своїх клубів перебувають інші шведські гравці: голкіпер Сток Сіті Віктор Юганссон, півзахисник Тоттенгема Деян Кулусевські та форвард Ліверпуля Александр Ісак.

На цю мить за збірну Швеції Бергвалль провів шість матчів, результативними діями не відзначався. Раніше він неодноразово пропускав ігри через травми.

У сезоні-2025/26 Лукас зіграв 26 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.