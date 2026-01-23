Англія

Уболівальники звинувачують родину Глейзерів і Джима Реткліффа у боргах, жадібності та провальному управлінні.

Фанати Манчестер Юнайтед планують масштабну акцію протесту проти керівництва клубу. Ініціатором демонстрації виступає фанатське об’єднання 1958 Group, яке раніше анонсувало проведення заходу 1 лютого. Очікується, що в акції візьмуть участь понад 6000 уболівальників.

Протест буде спрямований проти сім’ї Глейзерів, а також співвласника клубу Джима Реткліффа, якого фанати звинувачують у співпраці з нинішніми власниками та відсутності реальних змін.

У заяві представника 1958 Group йдеться:

"Джим Реткліфф вирішив об’єднатися з Глейзерами та допомагає їм залишатися при владі. Багато хто вважає його клоуном, який незграбно рухається від однієї катастрофи до іншої та не вписується в одну з найбільших футбольних організацій світу".

Раніше Каземіро оголосив, що залишить клуб по завершенню сезону.