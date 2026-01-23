Ліга Європи

Головний тренер Астон Вілли дивно відреагував на заміну свого півзахисника у переможному матчі проти Фенербахче.

Унаї Емері здивував футбольну спільноту під час матчу Ліги Європи, влаштувавши емоційну перепалку з Юрі Тілемансом. Іспанський наставник штовхнув бельгійського півзахисника, коли той залишав поле наприкінці гри.

Інцидент стався у доданий час матчу проти турецького Фенербахче, який завершився перемогою Астон Вілли» з рахунком 1:0. Цей результат дозволив бірмінгемцям достроково гарантувати собі місце в 1/8 фіналу турніру. Єдиний гол у матчі забив Джейдон Санчо. Коли арбітр додав сім хвилин до основного часу, Емері вирішив замінити Тілеманса на 18-річного вихованця академії Джорджа Геммінгса.

Тілеманс підтюпцем попрямував до бічної лінії, щоб пришвидшити заміну, але це, схоже, розлютило тренера. Емері, вочевидь, хотів, щоб гравець тягнув час, йдучи повільніше. Коли бельгієць наблизився до технічної зони, Емері емоційно щось вигукнув і штовхнув гравця в бік лави запасних.

Ця сцена викликала подив у експертів та вболівальників. Колишні гравці Мартін Кіоун та Джолеон Лескотт назвали поведінку тренера дивною та такою, що неприємно виглядає.

Після матчу Унаї Емері спробував згладити ситуацію, заявивши журналістам: "Він як мій син". Тренер також наголосив на важливості перемоги та виходу до наступного раунду, уникнувши подальших пояснень щодо своєї поведінки.

Наразі Астон Вілла посідає друге місце в загальній таблиці Ліги Європи, поступаючись лише Ліону.