Англія

Бірмінгемський клуб успішно завершив переговори в Туреччині.

Астон Вілла перебуває за крок від офіційного підписання нападника Бешикташа Теммі Абрагама.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуби вже потиснули руки. Сторони досягли принципової домовленості щодо трансферу. Прорив у переговорах стався завдяки особистій присутності в Туреччині високопосадовців Вілли — Даміана Відагані та Роберто Олабе.

Їм вдалося узгодити фінальні умови з керівництвом Бешикташа. Астон Вілла заплатить 21 мільйон євро (включаючи бонуси). Частиною угоди між клубами також став молодий турецький талант Ясін Озкан (захисник).

Сам Теммі Абрагам висловив чітке бажання повернутися до Астон Вілли, де він раніше успішно виступав на правах оренди, допомігши команді вийти в АПЛ. Особисті умови контракту з 28-річним англійцем були повністю узгоджені та затверджені ще кілька днів тому.

Наразі сторони готують документи для якнайшвидшого підписання. Очікується, що Абрагам найближчим часом пройде медичне обстеження, після чого про трансфер буде оголошено офіційно.