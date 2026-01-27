Головний тренер канонірів Мікель Артета підтвердив відсутність ключових захисників перед єврокубковою зустріччю.
Мікель Артета Getty Images
27 січня 2026, 18:40
Лондонський Арсенал підходить до заключного матчу Ліги чемпіонів зі значними кадровими проблемами в лінії оборони.
На передматчевій прес-конференції наставник команди Мікель Артета повідомив, що захисники Юррієн Тімбер та Вільям Саліба не зможуть допомогти команді в домашньому поєдинку проти «Кайрата» цієї середи.
Також «каноніри» будуть змушені обійтися без універсального іспанського хавбека Мікеля Меріно, який пропускає гру через дискваліфікацію. Коментуючи ситуацію з травмованими захисниками, Артета зазначив, що тренерський штаб планує використати цю паузу для повного відновлення гравців.
"Тімбер і Саліба вибули. У них є деякі проблеми, і зараз це гарна нагода спробувати попрацювати з ними інакше, щоб привести їх у найкращий можливий стан, на який ми тільки можемо сподіватися", — заявив головний тренер Арсеналу.
Матч проти Кайрата відбудеться у середу на стадіоні Емірейтс. Це буде остання гра групового етапу Ліги чемпіонів. Після 7 турів каноніри очолюють вершину, маючи у своєму активі 21 пункта.