Англія

Кайседо, Фернандес і Колвілл розраховують на нові угоди на покращених фінансових умовах.

Троє ключових футболістів Челсі мають намір пов’язати своє майбутнє з лондонським клубом та розраховують на продовження контрактів на вигідніших умовах. Йдеться про півзахисників Мойсеса Кайседо та Енцо Фернандеса, а також захисника Леві Колвілла.

За інформацією BBC News, всі троє гравців задоволені своїм становищем у команді та висловили готовність залишитися в Челсі на тривалий термін, однак очікують перегляду чинних контрактів у бік покращення умов.

Водночас керівництво лондонського клубу не планує поспішати з переговорами. Повідомляється, що обговорення нових угод може бути відкладене щонайменше до літнього трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що Челсі має намір випередити конкурентів у боротьбі за захисника Ренна.