Англія

Лондонський клуб домовився з Шеффілд Венсдей про перехід юного фулбека.

Лондонський Челсі продовжує активну роботу на ринку молодих талантів і погодив трансфер 17-річного крайнього захисника Іси Алао. За інформацією Фабріціо Романо, сині виграли конкуренцію за гравця у низки клубів Прем'єр-ліги, зокрема у Ліверпуля.

Керівництво Шеффілд Венсдей прийняло всі умови, запропоновані лондонцями. Челсі заплатить гарантовану суму в розмірі £500 тисяч. Угода передбачає пакет бонусів, які можуть значно збільшити підсумкову вартість трансферу в майбутньому.

Домовленість між клубами вже досягнута. Наступним кроком стане проходження медичного огляду, яке відбудеться незабаром, після чого трансфер буде завершено офіційно.