Італія

Футболіст встиг провести за італійський клуб лише один матч.

Комо на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Деле Аллі.

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту 29-річного англійця, який наразі став вільним агентом.

Нагадаємо, Аллі приєднався до Комо у січні цього року і встиг провести за клуб лише один матч проти Мілана, у якому за десять хвилин отримав червону картку.

Раніше Аллі виступав за Тоттенгем, МК Донс, Бешикташ та Евертон.