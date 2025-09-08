Англія

Після невдалого періоду в Італії англієць може продовжити кар’єру на батьківщині.

Експівзахисник лондонського Тоттенгема Деле Аллі може найближчим часом повернутися до Англії. Як повідомляє Daily Mail, одразу три клуби з Чемпіоншипу виявляють серйозний інтерес до 29-річного футболіста. Йдеться про Бірмінгем Сіті, Вест Бромвіч Альбіон та сенсаційний Рексем.

Після кількох важких сезонів у кар'єрі, Аллі намагався перезавантажитися в італійському Комо, однак клуб нещодавно оголосив про дострокове розірвання контракту з англійцем після лише 8 місяців співпраці.

Нагадаємо, що в складі Тоттенгема Деле Аллі провів 269 матчів, у яких забив 67 голів та віддав 59 результативних передач. Його найкращі роки припали на період під керівництвом Маурісіо Почеттіно, коли він був одним із найяскравіших молодих гравців АПЛ.