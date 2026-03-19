Ліга чемпіонів

Після розгромної поразки в Лізі чемпіонів лондонський клуб провів внутрішнє розслідування та успішно встановив джерело зливу конфіденційної інформації.

Напередодні вирішальних матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен секретні дані команди двічі потрапляли в пресу.

Перед першим матчем у Парижі: У мережі був завчасно опублікований абсолютно точний стартовий склад, який обрав головний тренер Ліам Росеньйор. Перед грою-відповіддю в Лондоні: Достроково стало відомо, що центральний захисник Веслі Фофана не потрапить до стартової одинадцятки.

Обидва інсайди виявилися на 100% правдивими і збіглися у часі з болючим вильотом лондонців з турніру (поразки 2:5 на виїзді та 0:3 вдома; загальний рахунок 2:8).

Це змусило клуб розпочати ретельне внутрішнє розслідування. Виступаючи на прес-конференції перед суботнім матчем АПЛ проти Евертона, Ліам Росеньйор підтвердив, що таємницю розкрито:

"Ми знаємо, хто це зробив. Це не виходило з якогось злого наміру щодо мене чи команди. Ми знаємо, звідки стався витік, і вже розібралися з цією ситуацією", — заявив тренер.

Росеньйор також зробив важливе уточнення: джерело зливу знаходилося не серед футболістів його команди. Клуб запевняє, що вжив усіх необхідних заходів, щоб уникнути повторення подібних репутаційних втрат у майбутньому.

Наразі Челсі потрібно рятувати сезон в АПЛ. Команда посідає шосте місце в таблиці і має скоротити триочкове відставання від Астон Вілли, яка йде четвертою в зоні Ліги чемпіонів.