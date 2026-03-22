Едуард Сарапій поділився емоціями після виклику до збірної України на матчі відбору ЧС.

Захисник житомирського Полісся Едуард Сарапій прокоментував свій виклик до складу збірної України на матчі раунду плей-оф відбору ЧС-2026.

"У збірній ніби вперше, тому що тут все вже по-новому, новий тренерський штаб. Омолоджена команда, тому, звичайно, кожен виклик як новий.

Я дуже радий, тому що це гордість — представляти нашу країну на найвищому рівні. Тому я дуже задоволений. В перші дні думається, щоб зустрітися з хлопцями, трішки зігратися, перші тренування, тому що ще не всі доїхали і тому вже, коли прийдуть всі, коли почнеться більше теорій, тоді вже буде це відчуття перед матчем. Тому ми дуже чекаємо цього моменту.

Зараз ми працюємо над відновленням. Перші два дні, тому ми відновлюємося після ігор, які в нас були в Україні і приділяємо більше цьому уваги. Я тут всіх знаю, тому наді мною шефство брати не треба, а Крушинського, звичайно, візьму під своє крило, — наводить слова Сарапія прес-служба УАФ.

Нагадаємо, Україна зіграє проти Швеції у півфіналі раунду плей-оф ЧС-2026 – гра запланована на 26 березня. У разі перемоги українці зіграють проти переможця пари Польща – Албанія, а якщо програють, то проведуть товариський матч із програвшим.