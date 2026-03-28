Англія

Португалець проводить чудовий сезон.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі назвав найкращого гравця англійської Прем'єр-ліги на даний момент.

"Для мене зараз — Бруну Фернандеш. Є цифри, вплив на гру. Він робить для своєї команди все. Люди завжди дивляться на трофеї, але якщо дивитися матчі, розумієш, наскільки він важливий. Голи, передачі, лідерство… він скрізь", — заявив Родрі.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш у поточному сезоні взяв участь у 30 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився вісьмома голами та 17 результативними передачами.

