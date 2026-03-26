Крім них, у бразильця ще є варіанти для продовження кар'єри.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно.

За інформацією ESPN, у послугах 34-річного бразильця зацікавлені Лос-Анджелес та Інтер Маямі з МЛС, а також саудівський Аль-Іттіхад, який розглядає гравця як можливу заміну для Фабіньо.

Також раніше була інформація, що бразилець може вирушити до італійської Серії А, де за ним стежать Ювентус та Мілан.

Цього сезону Каземіро провів 30 матчів, у яких забив сім голів та віддав дві гольові передачі.