Нідерландець хоче, щоб його гравці відпочили.

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі висловився про те, що керманич Ліверпуля Арне Слот звернувся до тренерів національних збірних з проханням дати відпочинок гравцям команди.

"Особисто я ніколи не розмовляв зі Слотом і ніколи не мав жодного впливу на те, коли і яке рішення він ухвалить, коли використовуватиме Домініка як крайнього захисника.

Але я також очікую, що він не втручатиметься у мою роботу. Якщо Домінік скаже, що хоче відпочити, звісно, ​​я йому дозволю. Але ми знаємо, що він є капітаном національної команди, футболка збірної – його пріоритет.

Якщо нам потрібно буде зберегти його сили, чи то для нього, чи для когось іншого, він зможе це зробити. Однак для нас пріоритет – національна команда", – сказав Россі.

У поточному сезоні Домінік Собослаї відіграв за Ліверпуль 43 матчі, забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.