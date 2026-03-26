Лондонський Арсенал активно готується до літнього трансферного вікна, плануючи суттєво інвестувати у свій стартовий склад перед початком наступного сезону. Як повідомляє Sky Sports News, головний тренер Мікель Артета та спортивний директор клубу Андреа Берта націлені на підписання висококласних виконавців, здатних підвищити загальний рівень команди.

Одним із головних пріоритетів для канонірів є посилення лівого флангу атаки. У поточному сезоні на цій позиції вже використовувалася комбінація з Еберечі Езе, Габріела Мартінеллі та Леандро Троссара, проте керівництво клубу продовжує шукати можливості для покращення цієї зони.

Певний час серед потенційних кандидатів фігурував Хвіча Кварацхелія, однак наразі ні сам грузинський вінгер, ні Парі Сен-Жермен не розглядають можливість його переходу цього літа. Натомість лондонці перемикають увагу на інші зіркові кандидатури.

До списку потенційних новачків на фланг атаки входять вінгер Ньюкасла Ентоні Гордон та форвард мадридського Реала Родріго. Окрім підсилення нападу, Арсенал має намір зміцнити лінію півзахисту та позиції крайніх захисників.

За інформацією джерела, клуб серйозно розглядає варіанти із запрошенням нових центральних хавбеків, серед яких фігурують імена Сандро Тоналі та Елліота Андерсона. Очікується, що майбутнє літнє вікно стане визначальним для амбіцій клубу в наступному змагальному році.