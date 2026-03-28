Голкіпер Аргентини прокоментував перемогу над Мавританією.

Національна збірна Аргентини напередодні в товариській грі на власному полі не без проблем обіграла Мавританію (2:1).

Після завершення матчу воротар "альбіселесте" Еміліано Мартінес прокоментував виступ власної команди.

"Дякувати Богу, що це була не Фіналіссіма. Якби ми так само грали проти Іспанії, ми б без шансів програли.

Коли ми одягаємо футболки збірної, ми повинні віддавати від себе більше. Нам потрібно більше душі. Нам бракувало інтенсивності в усьому.

Але минулий чемпіонат світу починався так само. Це була всього одна гра. І в нас тепер є досвід, щоб далеко зайти у великих турнірах", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному матчі Аргентина прийматиме Замбію.