Англія

Екснаставник Ліверпуля Юрген Клопп вперше публічно відреагував на емоційну заяву Мохамеда Салаха про те, що поточний сезон 2025/26 стане для нього останнім у футболці мерсисайдського клубу.

Німецький фахівець, який свого часу ініціював перехід єгиптянина з Роми у 2017 році, віддав належне гравцеві, якого він вважає одним із найвидатніших в історії футболу. В інтерв'ю The Anfield Wrap Клопп розповів, що вже спілкувався з 33-річним вінгером після його офіційного звернення:

"Сподіваюся, він успішно проведе залишок сезону. Ми листувалися вчора ввечері. Я дуже хочу, щоб в останньому турі всі ви посміхалися, були щасливі та вдячні за одну з найнеймовірніших кар'єр, частиною якої нам пощастило стати", — заявив німецький фахівець.

Вплив Салаха на успіхи Ліверпуля важко переоцінити. За дев'ять років на Енфілді він наколотив 255 голів у 435 матчах, закріпившись на третій сходинці в списку найкращих бомбардирів в історії клубу (після Іана Раша та Роджера Ханта).

Клопп зізнався, що сам іноді не вірить у статистику, яку демонстрував Мохамед.

"Те, звідки він прийшов, через що пройшов і що дав нам — це неймовірно. Його цифри просто неперевершені. Можливо, ми сидітимемо тут через 10 років, і хіба що Уго Екітіке поб'є його рекорд, але це буде надзвичайно складно. Влітку клуб залишає один із найвеличніших", — несподівано згадав Клопп 23-річного французького нападника.

Наразі залишається невідомим, де саме Салах продовжить кар'єру. Представники Саудівської Аравії зберігають серйозний інтерес до гравця, також з'являлися чутки про MLS. Проте агент футболіста Рамі Аббас запевнив, що жодних рішень ще не ухвалено.

Зараз же головна мета єгиптянина — допомогти команді Арне Слота завоювати трофеї наостанок, адже Ліверпуль продовжує боротьбу в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (проти ПСЖ) та Кубку Англії (проти Манчестер Сіті).