Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен, який відбудеться після поразки англійського клубу у першій зустрічі з рахунком 0:2.

Наставник мерсисайдців наголосив, що його команда здатна на камбек, але визнав складність завдання проти чинного переможця турніру.

"Ми вже багато разів цього сезону показували, що у великих матчах здатні демонструвати чудову гру. Є віра в те, що ми можемо зробити щось особливе завтра, але нам потрібно бути дуже, дуже особливими, щоб досягти цього [здійснити камбек], адже ми граємо проти чемпіонів Європи. Це ускладнює завдання, але не робить його неможливим.

Ми повинні знайти ідеальний баланс між атакувальними діями та контролем м’яча. Потрібно багато чого робити правильно, перш ніж твої атакувальні гравці зможуть атакувати. Завтра зустрінуться дві команди, які хочуть багато володіти м’ячем. Минулого разу вони контролювали м’яч приблизно 70% часу, тож це перше, що нам потрібно змінити завтра.

Ріо Нгумоа? Я думаю, що він може [витримати матчі такого рівня] завдяки своєму характеру, він не відволікається. Усі, хто знає його історію, знають, що очікування щодо нього були вже багато років, але він завжди зосереджувався на футболі та ставав кращим", — цитує слова Слота пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Ліверпуль — ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.