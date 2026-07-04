Англія

Метті Ворхерст, який відзначився 61 голом на молодіжному рівні, розглядає пропозиції від низки клубів нижчих англійських дивізіонів.

Перспективний 19-річний центральний нападник Манчестер Сіті Метті Ворхерст готується зробити важливий крок у своїй кар'єрі та залишити структуру містян. Молодий талант прагне здійснити повноцінний прорив у дорослому футболі, заради чого готовий змінити клубну прописку.

Ворхерст надзвичайно плідно провів час у молодіжній академії містян. На його рахунку феноменальний показник — 61 забитий м'яч у 97 поєдинках. Однак, попри таку вражаючу результативність, пробитися до першої команди Пепа Гвардіоли виявилося неможливим завданням.

Конкуренція в основному складі Сіті є неймовірно жорсткою, адже попереду юнака грають одні з найкращих футболістів світу. Враховуючи те, що контракт нападника з клубом діє останній рік, він вирішив не чекати свого шансу в молодіжці, а шукати стабільну ігрову практику на професійному рівні.

За наявною інформацією, за підпис результативного форварда вже розгорнулася серйозна боротьба. Наразі Ворхерст ретельно зважує всі пропозиції, щоб обрати найкращий варіант для свого подальшого розвитку.

Свою зацікавленість у послугах молодого бомбардира вже висловили кілька амбітних представників нижчих англійських ліг. Серед головних претендентів на гравця фігурують: Стокпорт Каунті, Свіндон Таун Кембридж Юнайтед, Нортгемптон Таун, Бертон Альбіон.