Польський форвард поділився своїми думками після гри з Україною.

Нападник збірної Польщі Роберт Левандовські прокоментував поразку своєї команди у товариському матчі проти України (0:2).

"Україна забила перший гол після нашої помилки, а ми не скористалися своїми нагодами. Гадаю, що протягом усього матчу українці завдяки своїй рішучості фактично реалізували більше, ніж мали.

Іноді суперник легко забиває нам голи, і це ускладнює нам гру. З цього можна зробити висновки. Але результат, безумовно, не відображає перебіг матчу. У нас було більше моментів. Але гаразд, Україна забила голи, тож для нас залишається розчарування.

Це не я грав проти України, а Польща грала проти України. Останнім часом у нападі ми не створюємо так багато моментів. Українці були трохи більш рішучими", — наводить слова Левандовські Sport.pl.

