Не обійшлося без представника з рф.

Головний тренер збірної Ірану Амір Галеной визначився із заявкою команди на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Ірану.

Збірна Ірану оголосила заявку з 26 футболістів на майбутній чемпіонат світу 2026, який пройде з 11 червня по 19 липня у трьох країнах: США, Мексиці та Канаді.

Склад збірної Ірану на ЧС-2026:

Воротарі: Аліреза Бейранванд (Трактор), Паям Ніязманд (Персеполіс), Хоссейн Хоссейні (Сепахан).



Захисники: Ехсан Хаджсафі (Сепахан), Мілад Мохаммаді (Персеполіс), Рамін Резаеян (Фулад), Хоссейн Канаанізадеган (Персеполіс), Шоджа Халілзаде (Трактор), Салех Хардані (Естеглал), Алі Нематі (Фулад), Даніал Ейрі (Малаван).



Півзахисники: Аліреза Джаханбахш (Дендер), Саїд Езатоллахі (Шабаб Аль-Аглі), Саман Годдос (Кальба), Мехді Торабі (Трактор), Рузбех Чешмі (Естеглал), Мохаммад Мохебі (Ростов), Мехді Гаєді (Аль-Наср), Мохаммад Горбані (Аль-Вахда), Арія Юсефі (Сепахан), Амірмохаммад Раззагінія (Естеглал).



Нападники: Мехді Таремі (Олімпіакос), Шахріяр Моганлу (Кальба), Амірхоссейн Хоссейнзаде (Трактор), Алі Аліпур (Персеполіс), Денніс Еккерт (Стандард Льєж).

На груповому етапі чемпіонату світу іранська команда проведе два стартові матчі в Лос-Анджелесі — проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня. Третю гру турніру збірна Ірану зіграє 26 червня у Сіетлі проти Єгипту.

Нагадаємо, Іран змінив місце базування на ЧС-2026 та переїде до Мексики.