Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До складу з 26 футболістів увійшов лише один легіонер.

Саудівська Аравія визначилася зі складом на чемпіонат світу-2026, який проходитиме з 11 червня по 19 липня у США, Мексиці та Канаді.

Тренерський штаб арабської збірної оголосив заявку з 26 футболістів. Майже всі виконавці представляють клуби внутрішнього чемпіонату, а єдиним легіонером у списку став захисник Ланса Сауд Абдулхамід.

Склад збірної Саудівської Аравії на ЧС-2026:

Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Ула), Наваф Аль-Акіді (Ан-Наср), Ахмед Аль-Кассар (Аль-Кадісія).



Захисники: Сауд Абдулхамід (Ланс), Хассан Аль-Тамбакті (Аль-Хіляль), Абдулела Аль-Амрі (Ан-Наср), Наваф Бушаль (Ан-Наср), Алі Ладжамі (Аль-Хіляль), Алі Маджраші (Аль-Ахлі), Хассан Кадеш (Аль-Іттіхад), Мотеб Аль-Харбі (Аль-Хіляль), Джехад Такрі (Аль-Кадісія), Мохаммед Абу Аль-Шамат (Аль-Кадісія).



Півзахисники: Салем Аль-Даусарі (Аль-Хіляль), Мохамед Канно (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Даусарі (Аль-Хіляль), Абдулла Аль-Хайбарі (Ан-Наср), Мусаб Аль-Джувайр (Аль-Кадісія), Айман Ях'я (Ан-Наср), Зіяд Аль-Джохані (Аль-Ахлі), Султан Мандаш (Аль-Хіляль), Алаа Аль-Хеджі (Неом).



Нападники: Фірас Аль-Бурайкан (Аль-Ахлі), Салех Аль-Шехрі (Аль-Іттіхад), Абдулла Аль-Хамдан (Аль-Наср), Халід Аль-Ганнам (Аль-Іттіфак).

Для збірної Саудівської Аравії майбутній мундіаль стане сьомим в історії. Найуспішнішим для команди залишається чемпіонат світу 1994 року, коли саудівці зуміли вийти до 1/8 фіналу. На стадії плейоф вони поступилися збірній Швеції з рахунком 1:3.

На чемпіонаті світу-2026 Саудівська Аравія виступатиме в групі H. Суперниками арабської команди стануть збірні Іспанії, Кабо-Верде та Уругваю.