40-річний француз вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній нападник збірної Франції Андре-П'єр Жиньяк вирішив завершити кар'єру у віці 40 років. Про це повідомляє RMC Sport.

Останнім клубом 40-річного француза був мексиканський Тігрес, за який він виступав із 2015 року.

Про своє рішення форвард заявив після фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, де Тігрес поступився Толуці у серії пенальті.

В останньому сезоні Андре-П'єр провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.

Також Жиньяк виступав за Марсель, Тулузу, Лор'ян та По. На його рахунку 825 матчів, 359 голів та 87 ассистів.

Разом з Марселем футболіст двічі брав Кубок ліги, а з Тігресом завоював Лігу чемпіонів КОНКАКАФ та ще десять внутрішніх трофеїв. Він визнавався найкращим гравцем сезону-2015/16 у Мексиці та шість разів ставав найкращим бомбардиром різних турнірів, у тому числі Ліги 1.

У складі збірної Франції Жиньяк провів 36 поєдинків, у яких відзначився чотирма гольовими передачами.