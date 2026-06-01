Лівий Берег зіграє проти Олександрії, а Агробізнес зустрінеться з Кудрівкою.

Після завершення заключного, 30-го туру Першої ліги сезону-2025/26 стали відомі всі учасники перехідних матчів за право виступати в Українській Прем'єр-лізі наступного сезону.

Третє місце в турнірній таблиці посів Лівий Берег, а четвертим фінішував Агробізнес. Саме ці команди отримали можливість поборотися за підвищення в класі через стикові матчі з представниками УПЛ.

У плейоф Лівий Берег зустрінеться з Олександрією, яка замінила в перехідних матчах Рух після рішення львівського клубу добровільно понизитися в класі. Суперником Агробізнеса стане Кудрівка.

Перші поєдинки відбудуться 5 червня, а матчі-відповіді заплановані на 9 червня. За результатами жеребкування представники УПЛ проведуть стартові зустрічі на своєму полі.

Пари плейоф за право виступати в УПЛ:

Кудрівка — Агробізнес

Олександрія — Лівий Берег

Нагадаємо, прямі путівки до Української Прем'єр-ліги за підсумками сезону здобули Буковина та Чорноморець. Одесити гарантували собі підвищення в класі в останньому турі, здолавши Металіст.

Водночас склад учасників перехідних матчів за право виступати в Першій лізі ще буде визначений. На ситуацію вплинуло рішення щодо Ворскли, яка не отримала атестат на сезон-2026/27 і втратила професійний статус.