Лівий Берег зіграє проти Олександрії, а Агробізнес зустрінеться з Кудрівкою.
ФК Лівий Берег, пресслужба ЛБ
01 червня 2026, 16:55
Після завершення заключного, 30-го туру Першої ліги сезону-2025/26 стали відомі всі учасники перехідних матчів за право виступати в Українській Прем'єр-лізі наступного сезону.
Третє місце в турнірній таблиці посів Лівий Берег, а четвертим фінішував Агробізнес. Саме ці команди отримали можливість поборотися за підвищення в класі через стикові матчі з представниками УПЛ.
У плейоф Лівий Берег зустрінеться з Олександрією, яка замінила в перехідних матчах Рух після рішення львівського клубу добровільно понизитися в класі. Суперником Агробізнеса стане Кудрівка.
Перші поєдинки відбудуться 5 червня, а матчі-відповіді заплановані на 9 червня. За результатами жеребкування представники УПЛ проведуть стартові зустрічі на своєму полі.
Пари плейоф за право виступати в УПЛ:
Кудрівка — Агробізнес
Олександрія — Лівий Берег
Нагадаємо, прямі путівки до Української Прем'єр-ліги за підсумками сезону здобули Буковина та Чорноморець. Одесити гарантували собі підвищення в класі в останньому турі, здолавши Металіст.
Водночас склад учасників перехідних матчів за право виступати в Першій лізі ще буде визначений. На ситуацію вплинуло рішення щодо Ворскли, яка не отримала атестат на сезон-2026/27 і втратила професійний статус.