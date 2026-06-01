Керівництво "канонірів" має ухвалити важливі фінансові рішення після успішного сезону команди Мікеля Артети.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета розраховує отримати новий контракт із зарплатою щонайменше 20 мільйонів фунтів на рік. Разом із бонусами сума угоди може зрости до 25 мільйонів. Про це повідомляє The Telegraph.

Чинний контракт іспанського фахівця приносить йому близько 12 мільйонів фунтів на сезон, а з урахуванням бонусів — до 15 мільйонів. Зазначається, що ще у січні Артета повідомив керівництву клубу про бажання суттєво покращити фінансові умови нової угоди.

За інформацією джерела, майбутнє Арсеналу значною мірою залежатиме від того, наскільки власники клубу — Стен та Джош Кронке — готові підтримати амбіції наставника. Артета прагне, аби лондонці продовжували конкурувати з найкращими командами Європи, зокрема з ПСЖ.

Також клубу доведеться вирішувати питання фінансового балансу. Повідомляється, що Арсенал має суттєві витрати на трансфери, тому цього літа може продати кількох футболістів. Серед потенційних кандидатів на відхід називають Габріела Мартінеллі, Леандро Троссара та Ітана Нванері.

Окрім контракту Артети, лондонський клуб планує нові угоди для Деклана Райса та Вільяма Саліба. При цьому орієнтиром для майбутніх переговорів став нещодавно продовжений контракт Букайо Сака.

За підсумками сезону-2025/26 Арсенал виграв АПЛ та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Парі Сен-Жермен за підсумками серії пенальті.