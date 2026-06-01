Англія

"Бджоли" активували опції в угодах Джоша Даcілви, Ріко Генрі та Матіаса Єнсена до літа 2027 року.

Як повідомила пресслужба "бджіл", клуб активував опції в угодах Джоша Даcілви, Ріко Генрі та Матіаса Єнсена, які залишаться в команді щонайменше до завершення сезону-2026/27.

Усі троє стали важливою частиною успіхів Брентфорда в останні роки. Саме вони допомогли клубу вийти до англійської Прем’єр-ліги у 2021 році та закріпитися серед еліти англійського футболу.

Даcілва, який є вихованцем Арсеналу, виступає за Брентфорд із 2018 року. За цей час півзахисник провів 157 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи та віддав 12 результативних передач.

Лівий захисник Ріко Генрі грає за "бджіл" із 2016 року та нині проводить уже десятий сезон у клубі. На його рахунку 239 матчів, а в минулому сезоні він також досяг позначки у 100 поєдинків в АПЛ та дебютував за збірну Ямайки.

Данський хавбек Матіас Єнсен приєднався до Брентфорда у 2019 році після переходу із Сельти. Півзахисник уже провів понад 250 матчів за англійський клуб, записавши на свій рахунок 17 голів та 32 асисти.