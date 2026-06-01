Український форвард поділився своїми думками після гри з Польщею.

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Польщі (2:0).

"Звичайно, принциповий матч для нас, по-перше. А по-друге, важливо для нового тренерського штабу, щоб ми всі разом відчули смак перемог, і важливо було сьогодні показати хороший, яскравий футбол і виграти цей матч.

Так, дійсно, я перебуваю в хорошій формі, тому що дякуючи Ліону, дякуючи Паулу Фонсеці, що в мене повірив, я вийшов на хороший рівень. Тому приношу користь і клубу, і збірній.

Ми виграли цей матч по відео, тому що ми майже не тренувалися. В нас були досить довгі теоретичні заняття, менше тренувань. Ми провели тільки два тренування. Малюнок гри повністю змінився, я старався виконувати те, що від мене вимагав головний тренер на установці. Я забив, і команда перемогла – тому це позитив.

Ми зібралися за два дні до матчу, і вже не було куди навантажувати команду, тому що можна було перегнути і команда була би втомлена. Нам зробили більше акцент на відеоаналіз Польщі і тому, що хоче бачити головний тренер, як ми хочемо будувати свою гру. Можна сказати, ми побудували свій матч через відеоаналіз. Не було великих тренувань на полі", — сказав Яремчук в ефірі MEGOGO.

