42-річний іспанець продовжить тренерську кар'єру у Дубаї.
Андрес Іньєста, ФК Галф Юнайтед
01 червня 2026, 20:12
Дубайський Галф Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Андрес Іньєста.
Деталі угоди між клубом та 42-річним іспанцем не розголошуються. На даний момент Андрес завершує навчання на тренерську ліцензію Pro, щоб повноцінно керувати командою.
Нагадаємо, Іньєста завершив кар'єру у 2024 році. Після цього він став акціонером та інвестором Альбасете, а також радником у Гельсінгері.
За підсумками сезону Галф Юнайтед набрав 25 очок та посів десяте місце у чемпіонаті ОАЕ.