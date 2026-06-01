42-річний іспанець продовжить тренерську кар'єру у Дубаї.

Дубайський Галф Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Андрес Іньєста.

Деталі угоди між клубом та 42-річним іспанцем не розголошуються. На даний момент Андрес завершує навчання на тренерську ліцензію Pro, щоб повноцінно керувати командою.

Нагадаємо, Іньєста завершив кар'єру у 2024 році. Після цього він став акціонером та інвестором Альбасете, а також радником у Гельсінгері.

За підсумками сезону Галф Юнайтед набрав 25 очок та посів десяте місце у чемпіонаті ОАЕ.