Іспанія

Футболіст перейшов у новий клуб на правах вільного агента.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Ельче Алейшом Фебасом.

Угода з 30-річним іспанцем розрахована до літа 2029 року. Він дістався "галасійцям" безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт із попереднім клубом.

Минулого сезону вихованець Реала провів 37 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

За підсумками сезону Сельта посіла шосте місце у Ла Лізі та здобула путівку до основного етапу Ліги Європи, а Ельче уникнув вильоту до Сегунди, фінішувавши на 15 місці.