Представник Південної Америки назвав свій склад на мундіаль.
Рамон Соса и Хуліо Енсісо, Getty Images
01 червня 2026, 19:21
Парагвайська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті опублікувала заявку збірної на майбутній ЧС-2026.
У заявці аргентинського спеціаліста Густаво Альфаро знаходиться 26 гравців.
Воротарі: Гатіто Фернандес (Серро Портеньйо), Орландо Гіль (Сан-Лоренсо), Гастон Ольвейра (Олімпія).
Захисники: Густаво Гомес (Палмейрас), Хуніор Алонсо (Атлетіко Мінейро), Фабіан Бальбуена (Греміо), Омар Альдерете (Сандерленд), Хуан Хосе Касерес (Динамо Москва), Густаво Веласкес (Серро Портеньйо), Хосе Канале (Ланус), Александро Майдана (Тальєрес).
Півзахисники: Мігель Альмірон (Атланта Юнайтед), Каку (Аль-Айн), Андрес Кубас (Ванкувер Вайткепс), Рамон Соса (Палмейрас), Дієго Гомес (Брайтон енд Гоув Альбіон), Даміан Бобаділья (Сан-Паулу), Браян Охеда (Орландо Сіті), Матіас Галарса (Атланта Юнайтед), Маурісіо (Палмейрас).
Нападники: Антоніо Санабрія (Кремонезе), Хуліо Енсісо (Страсбур), Габріель Авалос (Індепендьєнте), Алекс Арсе (Індепендьєнте Рівадавія), Ісідро Пітта (Ред Булл Брагантіно), Густаво Кабальєро (Портсмут).
Нагадаємо, на ЧС-2026 Парагвай зіграє проти Туреччини, США та Австралії у групі D.