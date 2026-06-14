Англія

Італійський півзахисник готовий до нового виклику, а топклуби Англії вже вишикувалися в чергу.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може змінити клуб уже цього літа. Інтерес до італійського хавбека виявляють Арсенал і Манчестер Сіті.

26-річний футболіст має чинний контракт із Ньюкаслом до літа 2028 року, проте, за інформацією джерел, готовий розглянути варіант із відходом під час літнього трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що за ситуацією навколо Тоналі також уважно стежить Манчестер Юнайтед. Водночас Ньюкасл не має наміру дешево розлучатися зі своїм ключовим виконавцем і оцінює його трансфер у 100 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Тоналі провів 53 матчі у всіх турнірах, забивши три м’ячі та віддавши сім результативних передач.

Ньюкасл завершив минулий розіграш Прем’єр-ліги на 14-й позиції, а в Лізі чемпіонів дійшов до стадії 1/8 фіналу. Інтерес одразу кількох грандів англійського футболу може зробити італійця одним із головних героїв літнього трансферного ринку.