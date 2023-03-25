До вашої уваги прес-конференція за участю виконувача обов'язків головного тренера збірної України.
Руслан Ротань, УАФ
25 березня 2023, 16:56
У неділю, 26 березня, збірна України розпочне свої виступи у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії.
Сьогодні, 25 березня, о 19:30 за київським часом, відбудеться прес-конфенренція виконувача обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня.
Пропонуємо вам відео-трансляцію прес-конференції:
Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.