Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої уваги прес-конференція за участю виконувача обов'язків головного тренера збірної України.

У неділю, 26 березня, збірна України розпочне свої виступи у відбірному циклі Євро-2024 матчем проти Англії.

Сьогодні, 25 березня, о 19:30 за київським часом, відбудеться прес-конфенренція виконувача обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня.

Пропонуємо вам відео-трансляцію прес-конференції:

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.