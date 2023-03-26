Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Англією.

Півзахисник збірної України Артем Бондаренко прокоментував майбутній матч відбірного циклу Євро-2024 проти Англії.

"Вперше тренуюсь на Вемблі. Стадіон чудовий, поле також. Всі умови для того, щоб показувати гарну гру. Звісно, перед кожним матчем є приємне хвилювання. З початком гри воно, сподіваюсь, піде. Це нормально, коли присутнє хвилювання, бо заради цього ти граєш.

Вся підготовка була на найвищому рівні. Завтра буде підсумок нашого тижня. Будемо працювати. Сподіваюсь, що буде гарна гра. Англія — дуже потужна, дуже майстерна команда. Всі ми знаємо, що собою являє Англія. Це топкоманда, проти якої буде дуже важко. Потрібно віддати всі сили і провести найкращу гру.

Проти таких команд перші 15-20 хвилин завжди очікуються дуже важкими. Думаю, завтра теж так буде. Але ми, звісно, готові морально й фізично", - наводить слова Бондаренка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.