Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український універсал поділився своїми думками напередодні гри з Англією.

Гравець збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній матч відбірного циклу Євро-2024 проти Англії.

"Кожна гра за збірну — це зовсім інша історія, тому що грати за збірну — це велика честь. На цьому стадіоні це буде навіть з більшими емоціями. Впевнений, що на матчі буде повний стадіон, багато наших українців, чудова атмосфера. Всі ми з нетерпінням чекаємо цієї гри.

Настрій бойовий. Всі заточені на боротьбу. Можна сказати, що кожен готовий битися один за одного і за нашу країну. За тих, хто зараз боронить нашу неньку, за всіх вболівальників. Думаю, це буде чудовий матч.

Кожна гра — це важко. Тут мені немає чого додати. Всі ми знаємо, наскільки збірна Англії сильна команда. У нас теж дуже добра команда, чудовий колектив. У нас дуже великий потенціал як у команди і в індивідуальному плані. Зараз дуже багато молодих гравців, але вони готові прямо сьогодні давати результат. Тому давайте подивимось, що буде завтра", - наводить слова Зінченка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.