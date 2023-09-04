Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вчора ввечері, 3 вересня, збірна України під керівництвом Сергія Реброва провела перше тренувальне заняття у рамках підготовки до відбіркових матчів Євро-2024 проти Англії та Італії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Тренування пройшло на полі футбольного центру клубу з міста Тшебниця.

Футболісти провели пробіжку, а потім розділилися на групи та тренувалися залежно від отриманого навантаження у клубах.

Разом з усіма тренувався вінгер та капітан національної команди Андрій Ярмоленко, який напередодні пропустив два єврокубкові матчі з київським Динамо проти турецького Бешикташа у Лізі конференцій.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон), Ілля Забарний (Борнмут), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — Дніпро-1), Арсеній Батагов (Зоря), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, перший матч проти Англії відбудеться 9 вересня, а потім буде гра з Італією – 12 вересня.