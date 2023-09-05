Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками щодо національної команди.

Півзахисник Шахтаря та збірної України Георгій Судаков прокоментував своє відновлення після травми, а також поділився своїми думками про майбутню гру у відборі Євро-2024 проти Англії.

"Почуваюсь вже набагато краще, півтора тижні тренуюсь у загальній групі, вже встиг два рази вийти на заміну. Можна сказати, що ще у процесі відновлення, але сподівась до ігор у збірній буду готовий на 100%.

Ще є тиждень. Я хочу ще додтаково після тренувань добігати всі моменти. Коли якраз я не зіграв 90 хвилин, треба буде навантажитись на тренуваннях, щоб не було проблем фізичних проблем саме під час гри.

Україна стала сильнішою після минулої гри з Англією? Я думаю, так. У першу чергу, ментально стали сильнішими, тому що здобули дві поспіль перемоги. Команда вся у зборі, всі хлопці готові, заряджені, хочуть перемагати і взяти реванш.

Зараз складно казати про цю гру. Всі розуміють, це неймовірна збірна зараз, топ-3 у світі. Дуже сильні та якісні футболісти, але будемо готуватись", - сказав Судаков в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Раніше повідомлялося, що Зінченко, Мудрик, Циганков та інші легіонери приєдналися до збірної України.