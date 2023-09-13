Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
13 вересня 2023, 18:20
Конопля: Це була дуже важка гра. На жаль, не змогли отримати позитивного результату
Юхим Конопля подякував уболівальникам за підтримку команди у матчі проти Італії.
Юхим Конопля, Getty Images
13 вересня 2023, 18:20
Захисник збірної України Юхим Конопля прокоментував поразку своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2024 проти Італії (1:2).
"Це була дуже важка гра. На жаль, не змогли отримати позитивного результату.
Але навіть тут, на цьому чудовому стадіоні Сан-Сіро було чутно підтримку від наших уболівальників, і відчувалася підтримка наших фанів у серці. Від людей, які були вдома та вболівали перед телевізорами. Все буде Україна”, – написав Конопля в Instagram.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Італія — Україна.